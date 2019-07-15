Тиждень у більшості областей України розпочнеться із дощів



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У столиці 15 липня прогнозують короткочасні дощі, температура вдень близько +20°

У понеділок, 15 липня, в низці областей України пройдуть дощі із грозами. Про це повідомила пресслужба Українського гідрометцентру.

«15 липня у північних, більшості західних і центральних областей, удень також місцями у південній частині короткочасні дощі, подекуди грози, у північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі; на решті території без опадів», – розповіли синоптики.

У пресслужбі зазначають, що на Правобережжі буде переважно західний вітер, на решті території – південно-східний, 5–10 м/с, під час гроз можливі пориви 15–20 м/с.

«Температура вночі +10...+15 °C, на узбережжі морів до +18 °C. Удень у західних, північних та Вінницькій областях +19...+24 °C, на решті території +25...+28 °С; на високогір'ї Карпат вночі +6...+11 °C, удень +9...+14 °C», - додали в Укргідрометцентрі.

У столиці 15 липня теж прогнозують короткочасні дощі. Температура вночі 13-15°, вдень близько 20°.

Раніше синоптики попередили про сильні дощі в Україні.