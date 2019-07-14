Синоптики попередили про сильні дощі в Україні



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Погода в Україні 15-16 липня значно погіршиться

У північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі

Погода в Україні завтра, 15 липня, буде дощовою майже у всіх областях, температура вдень очікується до +28.

Повідомляється, що завтра у північних, більшості західних та центральних областей, вдень також місцями у південній частині короткочасні дощі, місцями грози, в північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-східний, 5-10 м / с, під час гроз окремі пориви 15-20 м / с.

Температура вночі до +15 градусів, на узбережжі морів до +18, вдень у західних, північних та Вінницькій областях від +19 до +24, на решті території до +28; на високогір'ї Карпат вночі до +11, вдень до +14.

Нагадаємо, погода в Україні 15-16 липня значно погіршиться, в більшості областей очікуються дощі та грози.

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про дощовій погоді в деяких областях у неділю, 14 липня. За даними синоптиків, короткочасні дощі, а місцями з грозами очікуються вдень у західних, північних та центральних областях. Температура вночі від +9 до +14 градусів, вдень до +25.