Рятувальники попередили про лавини у Карпатах

Сильні снігопади можуть спричинити сходження лавин

У понеділок, 5 лютого 2018 року, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як повідомляється, за даними Гідрометцентру, 5 лютого в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Івано-Франківської, Львівської та у



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Сильні снігопади можуть спричинити сходження лавин

У понеділок, 5 лютого 2018 року, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, за даними Гідрометцентру, 5 лютого в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Івано-Франківської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігалася значна сніголавинна небезпека (3 рівень).