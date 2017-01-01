Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Закарпатті

У зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека

Лавинна небезпека пов'язана з інтенсивними снігопадами У закарпатській області у п'ятницю, 1 грудня, оголошено третій рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. «1 грудня, у зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна



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У зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека

Лавинна небезпека пов'язана з інтенсивними снігопадами У закарпатській області у п'ятницю, 1 грудня, оголошено третій рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«1 грудня, у зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

Останнє попередження про лавинну небезпеку ДСНС публікувала у середу, 29 листопада. Так, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігалась значна лавинна небезпека у зв'язку з інтенсивними снігопадом в західних областях України.

«30 листопада 2017 року, у зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», - зазначали рятувальники. Також, у зв'язку зі снігопадами, у Закарпатській області передбачається туман – видимість 200-500 метрів.

Як повідомлялось, сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощі, лише в західних областях істотних опадів не очікується.