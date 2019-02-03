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    Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин у Карпатах

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    Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин у Карпатах

    У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

    В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що в Карпатах зберігається висока небезпека сходження снігових лавин. 

    Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «У зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що за даними Українського гідрометцентру, з 2 по 4 лютого, у зв’язку з опадами та відлигою, у горах та на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей  очікується значна сніголавинна небезпека рівня 3.

    «В гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», - додали в ДСНС.

    Нагадаємо, 30 січня 2019 року близько 17:00 год. бiля с. Дiлове Рахiвського району, Закарпатської області, на 153 км автомобільної дороги Мукачеве-Рогатин-Львiв, зiйшла снiгова лавина об’ємом 80 м3, яка перекрила рух транспорту по всiй ширинi проїзної частини.

    Загиблих та травмованих внаслiдок події та засипаних транспортних засобiв не було.

    державна служба ДСНС дороги рятувальники
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