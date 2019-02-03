Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин у Карпатах



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У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що в Карпатах зберігається висока небезпека сходження снігових лавин.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними Українського гідрометцентру, з 2 по 4 лютого, у зв’язку з опадами та відлигою, у горах та на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека рівня 3.

«В гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», - додали в ДСНС.

Нагадаємо, 30 січня 2019 року близько 17:00 год. бiля с. Дiлове Рахiвського району, Закарпатської області, на 153 км автомобільної дороги Мукачеве-Рогатин-Львiв, зiйшла снiгова лавина об’ємом 80 м3, яка перекрила рух транспорту по всiй ширинi проїзної частини.

Загиблих та травмованих внаслiдок події та засипаних транспортних засобiв не було.