Рятувальники попередили про значну лавинну небезпеку у Карпатах

Очікуваний рівень небезпеки - третій

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередили про значну лавинну небезпеку у Карпатах. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства. «27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у



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Очікуваний рівень небезпеки - третій

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередили про значну лавинну небезпеку у Карпатах. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

«27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за даними ДСНС 27 листопада всюди, крім східних, Сумської, Чернігівської та Полтавської областей очікується дощ та мокрий сніг; 28 листопада у південній частині - невеликі, місцями помірні опади, переважно у вигляді дощу, на решті території невеликий мокрий сніг та дощ.

26-27 листопада прогнозується вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 1-6 градусів тепла, на півдні країни місцями 7-11 градусів тепла; у східній частині вночі 3-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

28-29 листопада у південних областях вночі буде 0-6, вдень 2-8 градусів тепла; у східних областях вночі 1-7 градусів морозу, вдень близько 0 градусів; на решті території упродовж доби від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.