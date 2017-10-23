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    Рятувальники попереджають українців про погіршення погодних умов

    В південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м - ДСНС
    Країну чекає туман і сильний вітер. Громадян просять проявляти обережність. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними Укргідрометцентру, 5 січня в південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м. Вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с. Особливо обережними в таких погодних
    • Сьогодні, 08:39
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    В південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м - ДСНС

    Країну чекає туман і сильний вітер. Громадян просять проявляти обережність. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    За даними Укргідрометцентру, 5 січня в південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м.

    Вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

    Особливо обережними в таких погодних умовах слід бути водіям.

    Нагадаємо, погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході країни можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

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