Рятувальники попереджають українців про погіршення погодних умов
- Сьогодні, 08:39
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В південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м - ДСНС
Країну чекає туман і сильний вітер. Громадян просять проявляти обережність. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними Укргідрометцентру, 5 січня в південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м.
Вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.
Особливо обережними в таких погодних умовах слід бути водіям.
Нагадаємо, погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході країни можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.