Рятувальники попереджають українців про погіршення погодних умов

В південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м - ДСНС

Країну чекає туман і сильний вітер. Громадян просять проявляти обережність. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними Укргідрометцентру, 5 січня в південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м. Вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с. Особливо обережними в таких погодних