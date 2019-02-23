Рятувальники спустили з гори Піп Іван двох постраждалих туристів



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Визволення інших перенесли на 24 лютого через складні погодні умови

Рятувальники спустили з гори Піп Іван на Івано-Франківщині двох постраждалих туристів, які найбільше потребують допомоги. Визволення інших перенесли на 24 лютого через складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, потерпілих з гіпотермією та обмороженням кінцівок і обличчя направлено у Верховинську центральну районну лікарню.

«У зв'язку зі складними погодними умовами спуск решти туристів планується виконати 24 лютого», — йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, у рятувальній операції беруть участь 34 працівників відомства та 6 одиниць техніки.

Напередодні стало відомо, що група туристів в кількості 8 чоловік, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський, надіслали запит до рятувальників про надання допомоги. Рятувальниками до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями, два з яких померли, п’ять туристів рухались самостійно. В зв'язку зі складними погодними умовами (сильний вітер 30 м/с, велика висота снігового покрову 1,5-2 м та низька температура повітря -14) подальші заходи з супроводу групи туристів до підніжжя гори були відтерміновані на ранок 23 лютого.

На даний час в горах спостерігається ускладнення погодних умов: температура повітря 20 градусів морозу, сильний вітер, нульова видимість снігові перемети подекуди сягають до 1,5-2 метрів. Для проведення заходів з супроводу групи туристів до підніжжя гори залучено рятувальників Івано-Франківського, Косівського та Верховинського ПРВ СПРЧ АРЗ СП в кількості 34 чол. о/с та 6 од. техніки.