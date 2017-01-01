Рятувальники виявили в Карпатах тіло зниклого туриста

35-річний мешканець Івано-Франківська зважився зійти на вершину гори Хом'як в темний час доби

У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, знайшли мертвого чоловіка. Про це місцевий портал ДНК дізнався з власних джерел. За попередньою інформацією, тіло, яке лежало в гірському потоці, виявила група туристів з Молдови, яка йшла з боку Поляниці. Вони вже повідомили про це рятувальникам. Зараз чекають близьких, які



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Гора Хом’як в Карптах

35-річний мешканець Івано-Франківська зважився зійти на вершину гори Хом'як в темний час доби

У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, знайшли мертвого чоловіка.

Про це місцевий портал ДНК дізнався з власних джерел.

За попередньою інформацією, тіло, яке лежало в гірському потоці, виявила група туристів з Молдови, яка йшла з боку Поляниці. Вони вже повідомили про це рятувальникам. Зараз чекають близьких, які повинні впізнати чоловіка.

В обласному ДСНС підтвердили інформацію, що тіло зниклого туриста було виявлено. Зазначається, що о 18:30 гірські рятувальники на ношах транспортували тіло до автомобіля на відстані близько 1 км та передали працівникам поліції.

Нагадаємо, що туриста, який заблукав на горі Хом’як, шукали ввечері 23 грудня і всю ніч. Станом на 6 годину ранку 24 грудня, його ще не знайшли. 35-річний мешканець Івано-Франківська зважився зійти на вершину гори Хом'як в темний час доби. Найбільш ймовірно, сходження закінчилося фатально.

Як відомо, 24-25 грудня, у зв'язку із відлигою, в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).