  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рятувальники виявили в Карпатах тіло зниклого туриста

    35-річний мешканець Івано-Франківська зважився зійти на вершину гори Хом'як в темний час доби
    У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, знайшли мертвого чоловіка. Про це місцевий портал ДНК дізнався з власних джерел. За попередньою інформацією, тіло, яке лежало в гірському потоці, виявила група туристів з Молдови, яка йшла з боку Поляниці. Вони вже повідомили про це рятувальникам. Зараз чекають близьких, які
    • Вчора, 22:25
    • Розсилка
    Гора&nbsp;Хом&rsquo;як в Карптах
    Гора Хом’як в Карптах

    35-річний мешканець Івано-Франківська зважився зійти на вершину гори Хом'як в темний час доби

    У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, знайшли мертвого чоловіка.

    Про це місцевий портал ДНК дізнався з власних джерел.

    За попередньою інформацією, тіло, яке лежало в гірському потоці, виявила група туристів з Молдови, яка йшла з боку Поляниці. Вони вже повідомили про це рятувальникам. Зараз чекають близьких, які повинні впізнати чоловіка.

    В обласному ДСНС підтвердили інформацію, що тіло зниклого туриста було виявлено. Зазначається, що о 18:30 гірські рятувальники на ношах транспортували тіло до автомобіля на відстані близько 1 км та передали працівникам поліції.

    Нагадаємо, що туриста, який заблукав на горі Хом’як, шукали ввечері 23 грудня і всю ніч. Станом на 6 годину ранку 24 грудня, його ще не знайшли. 35-річний мешканець Івано-Франківська зважився зійти на вершину гори Хом'як в темний час доби. Найбільш ймовірно, сходження закінчилося фатально.

    Як відомо, 24-25 грудня, у зв'язку із відлигою, в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Читайте також
    ДСНС Івано-Франківщина смерть рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ