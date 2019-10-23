Чечоткін закликав українців не панікувати через густі тумани
За даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря не зафіксовано, заявив голова ДСНС
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що в країні немає причин для паніки, яка останніми днями виникла через постійні густі тумани.
Про це він 23 жовтня написав у Facebook.
«Україну вже котрий день зранку та ввечері атакують густі тумани. Така ситуація, а на додачу ще й приземними інверсіями (затримуючим шаром повітря), створили передумови для паніки у суспільстві. Проте об'єктивних причин для цього немає», - заявив він.
Чечоткін повідомив, що за даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря не зафіксовано.
Голова ДСНС закликав водіїв зважати на дуже низьку видимість у 200-500 метрів під час туману.
Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.
Нагадаємо, у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.
Через сильний туман в семи морських портах України введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими.
До слова, на зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг.