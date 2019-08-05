Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення



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Шамани провели на Байкалі жертвоприношення Фото: міжрегіональна організація шаманів «Тенгері»

Шамани провели обряди, щоб викликати дощі, які б змогли загасити розбурхане полум'я

Шамани з Росії, Німеччини, Монголії та Польщі влаштували на острові Ольхон на Байкалі обряд, під час якого принесли жертвоприношення у вигляді їжі.

Про це інформує міжрегіональна організація шаманів «Тенгері».

Як повідомляється, обряд називається тайлаган. Він був присвячений позбавленню від природних катаклізмів.

Стало відомо, що в ньому взяли участь близько 50 шаманів.

Раніше повідомлялося, що у Росії в Сибіру горять понад 3 мільйони гектарів лісів. Дим доходить до уральських міст і Поволжя, де жителі скаржаться на задушливий смог. При цьому більшість пожеж не гасяться – чиновники пояснюють, що, мовляв, дешевше буде нові ліси насадити, ніж зараз боротися з вогнем.

У гасінні вогню беруть участь близько трьох тисяч людей, 390 одиниць техніки, 28 літаків та вертольотів. В Іркутській області, Красноярському краї, двох районах Бурятії та одному районі Якутії запровадили режим надзвичайної ситуації.

За даними NASA, дим від пожеж у Росії сягає Аляски та Канади.

Довгий час влада відмовлялася гасити пожежі, посилаючись на високі витрати.

За оцінкою екологів Greenpeace, посилені заходи допомогли б ліквідувати вогонь кілька тижнів тому. Зараз же вони можуть лише сповільнити поширення вогню.