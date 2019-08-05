  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення

    • Розсилка
    Шамани провели на Байкалі жертвоприношення - Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Фото: міжрегіональна організація шаманів «Тенгері»

    Шамани провели обряди, щоб викликати дощі, які б змогли загасити розбурхане полум'я

    Шамани з Росії, Німеччини, Монголії та Польщі влаштували на острові Ольхон на Байкалі обряд, під час якого принесли жертвоприношення у вигляді їжі.

    Про це інформує міжрегіональна організація шаманів «Тенгері».

    Як повідомляється, обряд називається тайлаган. Він був присвячений позбавленню від природних катаклізмів.

    Стало відомо, що в ньому взяли участь близько 50 шаманів.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення
    Рятують Сибір від вогню: шамани провели на Байкалі жертвоприношення

    Раніше повідомлялося, що у Росії в Сибіру горять понад 3 мільйони гектарів лісів. Дим доходить до уральських міст і Поволжя, де жителі скаржаться на задушливий смог. При цьому більшість пожеж не гасяться – чиновники пояснюють, що, мовляв, дешевше буде нові ліси насадити, ніж зараз боротися з вогнем.

     У гасінні вогню беруть участь близько трьох тисяч людей, 390 одиниць техніки, 28 літаків та вертольотів. В Іркутській області, Красноярському краї, двох районах Бурятії та одному районі Якутії запровадили режим надзвичайної ситуації.

    За даними NASA, дим від пожеж у Росії сягає Аляски та Канади.

    Довгий час влада відмовлялася гасити пожежі, посилаючись на високі витрати.

    За оцінкою екологів Greenpeace, посилені заходи допомогли б ліквідувати вогонь кілька тижнів тому. Зараз же вони можуть лише сповільнити поширення вогню.

    Читайте також
    пожежа Росія обряд влада Сибір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ