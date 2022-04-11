Поблизу Бучі попрощалися з жінкою, яка стала символом російського геноциду українців

Жінку з червоним манікюром. яка стала символом геноциду українців у Бучі, поховали 11 квітня

Посмертне фото Ірини з червоним манікюром облетіло перші шпальти міжнародних ЗМІ

Ірину Фількіну, яку російські військові розстріляли у Бучі, поховали в селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині. Про це повідомляє ТСН.

Ірина у перші дні війни відмовилася евакуювати з Бучі. Продовжувала працювати операторкою котельні центрального офісу «Епіцентру». У вільний від роботи час волонтерила і готувала їсти для тероборони Києва.

Після окупації Бучі російськими військовими Ірину розстріляли впритул. Жінка саме поверталася на велосипеді додому.

Після звільнення міста від окупантів тіло Ірина потрапило в об'єктив фотографів. Увагу фотожурналістів привернув яскравий червоний манікюр жінки. Світлина почала активно поширюватися мережею й швидко опинилася на перших шпальтах світових ЗМІ.

У Європі та США про Ірину дізналися, як про «жінку з червоним манікюром», яка стала символом жорстокої російської різанини під Києвом.

Саме завдяки фото тіло Ірини впізнала візажистка, у якої загибла до останнього брала приватні уроки.

Згодом в одному із моргів тіло Ірини змогла відшукати рідна дочка.

У загиблої залишився чоловік і дві дорослі дочки. Ірині Фількіній було 52 роки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію жінки з червоним манікюром, яку рашисти вбили на Київщині.

Фото руки вбитої українки з яскравим червоним манікюром було на перших шпальтах багатьох іноземних ЗМІ.