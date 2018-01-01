Саакашвілі каже, що Порошенко домовився з Путіним про його арешт
- Сьогодні, 13:24
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Саакашвілі заявив про плани української влади заарештувати його
Міхеїл Саакашвілі вважає, що українська влада має намір заарештувати його. Про це він заявив на брифінгу після засідання в Апеляційному суді Києва.
«Джерело в АП заявило, що мене будуть заарештовувати. Це джерело мені повідомило, що 29 грудня між Порошенком і Путіним відбулася розмова щодо мене», - заявив він.
Саакашвілі також додав, що в арешті нібито зацікавлений особисто російський президент. Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що 3 січня у відношенні нього було запланованотри судових засідання, в тому числі в Грузії. Апеляційний суд Києва, який розглядав скаргу Генпрокуратури на відсутність запобіжного заходу, оголосив перерву до 11 січня.
Зазначимо, політика підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувало оточення колишнього президента України Віктора Януковича.
Джерело: РБК-Україна