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    Саакашвілі каже, що Порошенко домовився з Путіним про його арешт

    Саакашвілі заявив про плани української влади заарештувати його
    Міхеїл Саакашвілі вважає, що українська влада має намір заарештувати його. Про це він заявив на брифінгу після засідання в Апеляційному суді Києва. «Джерело в АП заявило, що мене будуть заарештовувати. Це джерело мені повідомило, що 29 грудня між Порошенком і Путіним відбулася розмова щодо мене», - заявив він. Саакашвілі також додав,
    • Сьогодні, 13:24
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    Міхеїл Саакашвілі 

    Саакашвілі заявив про плани української влади заарештувати його

    Міхеїл Саакашвілі вважає, що українська влада має намір заарештувати його. Про це він заявив на брифінгу після засідання в Апеляційному суді Києва.

    «Джерело в АП заявило, що мене будуть заарештовувати. Це джерело мені повідомило, що 29 грудня між Порошенком і Путіним відбулася розмова щодо мене», - заявив він.

    Саакашвілі також додав, що в арешті нібито зацікавлений особисто російський президент. Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що 3 січня у відношенні нього було запланованотри судових засідання, в тому числі в Грузії. Апеляційний суд Києва, який розглядав скаргу Генпрокуратури на відсутність запобіжного заходу, оголосив перерву до 11 січня.

    Зазначимо, політика підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувало оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

    Джерело: РБК-Україна

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