Саакашвілі переніс своє повернення в Україну



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Михайло Саакашвілі Фото: Главком

Саакашвілі був готовий повернутися в Україну, якби Порошенко не пройшов до другого туру виборів

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що не повернеться в Україну 1 квітня.

«Я відразу сказав, що прилечу в Україну 1 квітня, якщо Порошенко не пройде до другого туру. Поки я цього не бачу», - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що 1 квітня планує повернутися до України.

Після того, як Саакашвілі пообіцяв повернутися, СБУ взялася за його справу.