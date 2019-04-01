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    Саакашвілі переніс своє повернення в Україну

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    Михайло Саакашвілі - Саакашвілі переніс своє повернення в Україну
    Михайло Саакашвілі
    Фото: Главком

    Саакашвілі був готовий повернутися в Україну, якби Порошенко не пройшов до другого туру виборів

    Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що не повернеться в Україну 1 квітня.

    «Я відразу сказав, що прилечу в Україну 1 квітня, якщо Порошенко не пройде до другого туру. Поки я цього не бачу», - заявив Саакашвілі.

    Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що 1 квітня планує повернутися до України.

    Після того, як Саакашвілі пообіцяв повернутися, СБУ взялася за його справу.

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