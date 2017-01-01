«Рух нових сил» поширив неочікувану інформацію щодо допиту Саакашвілі

У прес-службі РНС наголосили, що інформація про намір Саакашвілі прийти на допит є неправдивою

У «Русі нових сил» спростували інформацію, що лідер цієї політичної сили піде на допит до слідчого. Про це заявила речниця партії Мар’яна Поштар. «Ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру«, – підкреслила



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Михайло Саакашвілі не піде на допит у середу, 6 грудня

У прес-службі РНС наголосили, що інформація про намір Саакашвілі прийти на допит є неправдивою

У «Русі нових сил» спростували інформацію, що лідер цієї політичної сили піде на допит до слідчого.

Про це заявила речниця партії Мар’яна Поштар.

«Ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру«, – підкреслила вона.

Крім того, у прес-службі РНС наголосили, що інформація про намір Саакашвілі прийти на допит є неправдивою.

За її словами, в середу, 6 грудня, коли має відбутися допит, політик проведе брифінг під Верховною Радою, на якому разом з юристами роз’яснить ситуацію.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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