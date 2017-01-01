Саакашвілі розповів, скільки залишатиметься під Радою

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під стінами Ради з українським народом

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявляє, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України. Про це він сказав у коментарі журналістам. «Я поки залишаюся тут (під стінами парламенту. - Ред.) з українським народом, поки не буде відправлено у відставку цих фальсифікаторів», - заявив Саакашвілі.



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Михайло Саакашвілі зі своїми прихильниками

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під стінами Ради з українським народом

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявляє, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України. Про це він сказав у коментарі журналістам.

«Я поки залишаюся тут (під стінами парламенту. - Ред.) з українським народом, поки не буде відправлено у відставку цих фальсифікаторів», - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

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Джерело: Укрінформ