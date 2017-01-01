СБУ чекає на Саакашвілі у середу зранку

Луценко сподівається, що Саакашвілі прийде на допит у СБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради. «Прихід до слідчого Служби безпеки України завтра з 9:00 особисто Міхеїла Саакашвілі позбавить країну, яку він



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання Михайла Саакашвілі у Києві вранці 5 грудня

Луценко сподівається, що Саакашвілі прийде на допит у СБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.

«Прихід до слідчого Служби безпеки України завтра з 9:00 особисто Міхеїла Саакашвілі позбавить країну, яку він на словах так любить, від зайвих потрясінь», – сказав Луценко.

За словами генпрокурора, прокуратура планувала клопотати про домашній арешт Саакашвілі, але «після сьогоднішньої втечі такий м’який запобіжний захід уже є під сумнівом».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

Джерело: Радіо Свобода