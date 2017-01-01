Стало відомо, куди зник Саакашвілі

Протягом дня журналісти не бачили Саакашвілі в наметовому містечку біля Ради

Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що не зміг бути на віче своїх прихильників ввечері, 7 грудня, біля Верховної Ради в Києві через погане самопочуття. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Все-таки відомі події вівторка не минули мене осторонь. Учора в мене сів голос, а



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Михайло Саакашвілі

Протягом дня журналісти не бачили Саакашвілі в наметовому містечку біля Ради

Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що не зміг бути на віче своїх прихильників ввечері, 7 грудня, біля Верховної Ради в Києві через погане самопочуття.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Все-таки відомі події вівторка не минули мене осторонь. Учора в мене сів голос, а сьогодні піднялася температура, але до маршу 10.12 обіцяю знову бути в строю поруч із вами! Хочу ще раз подякувати кожному з вас за неймовірну підтримку, дякую! Побачимося 10.12 о 12:00 на Майдані», – написав він.

Зазначимо, протягом дня журналісти не бачили Саакашвілі в наметовому містечку біля Ради, в якому, за твердженням його прихильників, екс-президент Грузії живе після того, як 5 грудня активісти відбили його у силовиків.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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