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    Стало відомо, куди зник Саакашвілі

    Протягом дня журналісти не бачили Саакашвілі в наметовому містечку біля Ради
    Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що не зміг бути на віче своїх прихильників ввечері, 7 грудня, біля Верховної Ради в Києві через погане самопочуття. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Все-таки відомі події вівторка не минули мене осторонь. Учора в мене сів голос, а
    • Сьогодні, 05:57
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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Протягом дня журналісти не бачили Саакашвілі в наметовому містечку біля Ради

    Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що не зміг бути на віче своїх прихильників ввечері, 7 грудня, біля Верховної Ради в Києві через погане самопочуття.

    Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Все-таки відомі події вівторка не минули мене осторонь. Учора в мене сів голос, а сьогодні піднялася температура, але до маршу 10.12 обіцяю знову бути в строю поруч із вами! Хочу ще раз подякувати кожному з вас за неймовірну підтримку, дякую! Побачимося 10.12 о 12:00 на Майдані», – написав він.

    Зазначимо, протягом дня журналісти не бачили Саакашвілі в наметовому містечку біля Ради, в якому, за твердженням його прихильників, екс-президент Грузії живе після того, як 5 грудня активісти відбили його у силовиків.

    Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

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