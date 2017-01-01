Генпрокуратура направила підозру Саакашвілі

Підозру направлено на адресу Саакашвілі

Генеральна прокуратура України направила підозру екс-президенту Грузії, лідеру «Руху нових сил» Михайлу Саакашвілі на його адресу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко. «Підозра Міхеїлу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів,



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Звільнення Михайла Саакашвілі з-під варти його прибічниками

Підозру направлено на адресу Саакашвілі

Генеральна прокуратура України направила підозру екс-президенту Грузії, лідеру «Руху нових сил» Михайлу Саакашвілі на його адресу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Підозра Міхеїлу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 та ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України», - написав він.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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