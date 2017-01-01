  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Генпрокуратура направила підозру Саакашвілі

    Підозру направлено на адресу Саакашвілі
    Генеральна прокуратура України направила підозру екс-президенту Грузії, лідеру «Руху нових сил» Михайлу Саакашвілі на його адресу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко. «Підозра Міхеїлу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів,
    • Сьогодні, 11:48
    • Розсилка
    Звільнення Михайла Саакашвілі з-під варти його прибічниками
    Звільнення Михайла Саакашвілі з-під варти його прибічниками

    Підозру направлено на адресу Саакашвілі

    Генеральна прокуратура України направила підозру екс-президенту Грузії, лідеру «Руху нових сил» Михайлу Саакашвілі на його адресу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

    «Підозра Міхеїлу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 та ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України», - написав він.

    Читайте також

    Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

    Читайте також
    Михайло Саакашвілі Генпрокуратура Андрій Лисенко Рух нових сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ