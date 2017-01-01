Поліція розпочала розшук Саакашвілі

Здійснення розшуку Саакашвілі доручено Нацполіції та СБУ

Національна поліція України розпочала розшук екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це Українським Новинам повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало «Ми розпочали виконання доручення, яке отримали від Генпрокуратури», - сказав він. Здійснення розшуку



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Здійснення розшуку Саакашвілі доручено Нацполіції та СБУ

Національна поліція України розпочала розшук екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це Українським Новинам повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало

«Ми розпочали виконання доручення, яке отримали від Генпрокуратури», - сказав він.

Здійснення розшуку доручено Національній поліції та Службі безпеки України.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, Генпрокуратура передала Нацполіції постанову про оголошення в розшук Саакашвілі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

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