Саакашвілі прибув в СБУ, але вирішив на допит не йти

Саакашвілі має намір вимагати в ЄСПЛ компенсації за своє «викрадення»

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, оскільки повістку йому надали з порушенням. Про це під будівлею СБУ 26 грудня заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький. «В одній повісті вказані 2 слідчі дії – допит і отримання зразків для експертизи. Ми вважаємо, що ці



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі має намір вимагати в ЄСПЛ компенсації за своє «викрадення»

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, оскільки повістку йому надали з порушенням.

Про це під будівлею СБУ 26 грудня заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

«В одній повісті вказані 2 слідчі дії – допит і отримання зразків для експертизи. Ми вважаємо, що ці дві слідчі дії не мають права разом проходити, про це каже і КПК», - сказав Чорнолуцький.

Також адвокат додав, що слідчий не вказав, які зразки будуть відбиратися для майбутньої експертизи у Саакашвілі.

«Тому просимо перенести ці слідчі дії, роз'єднати їх в окремі слідчі дії, і на кожну слідчу дію направити на Саакашвілі повістки. На допит ми готові окремо прийти і надати на всі запитання відповіді, також просимо надіслати повістку на окрему слідчу дію на отримання зразків для експертизи», - сказав Чорнолуцький.

Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його викрадення українськими силовиками.

«Суддя Лариса Цокол і Печерський суд підтвердили, що ці бандити, а СБУ діяла, як чисті бандити, викрали мене з дому, застосували фізичне насильство без єдиного документа, який би дозволяв це робити. За рішенням Печерського суду вони всі кримінально карані злочинці», - сказав Саакашвілі.

«Тому ми готуємо позов проти СБУ за бандитизм, за напад, за викрадення людини. Ми також готуємо позов до ЄСПЛ, і вимагати компенсацію за викрадення, а коли в Україні зміниться влада, кожен з них буде відповідати», - додав лідер «РНС».