  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Саакашвілі розповів, коли його можуть екстрадувати з України

    Саакашвілі заявив про «спецоперацію» грузинських, російських та українських спецслужб
    Екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі можуть екстрадувати з України вже цього тижня. Про це колишній президент Грузії заявив в ефірі телеканалу NewsOne. За його словами, такий захід може бути вжито, якщо Саакашвілі віддасть перевагу поверненню до Грузії, а не видворенню в Європу. «У них плани викинути
    • Сьогодні, 07:28
    • Розсилка
    Михайло Сааакашвілі
    Фото: Главком
    Михайло Сааакашвілі

    Саакашвілі заявив про «спецоперацію» грузинських, російських та українських спецслужб

    Екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі можуть екстрадувати з України вже цього тижня.

    Про це колишній президент Грузії заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

    За його словами, такий захід може бути вжито, якщо Саакашвілі віддасть перевагу поверненню до Грузії, а не видворенню в Європу.

    «У них плани викинути мене з країни, у них спільна спецоперація грузинських спецслужб, російських спецслужб і українських спецслужб. Якщо вони навіть викинуть мене наступного тижня (ефір відбувався в неділю, 3 грудня, - ред). І, до речі, вони хочуть так зробити, хочуть мене схопити і сказати: ось на тобі в Грузії справи, ми пропонуємо тобі в Польщу або в Голландію; я скажу, що я поїду до Грузії», - заявив Саакашвілі.

    Він зазначив, що готовий у Грузії сидіти в тюрмі.

    «Навіть якщо мене викинуть, навіть якщо мене кинуть у в'язницю під надуманими звинуваченнями, я знаю, що готується провокація», - сказав Саакашвілі.

    Нагадаємо, 3 грудня у Києві пройшов «Марш за імпічмент», який організовував Саакашвілі.

    Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації, виступаючи на Майдані Незалежності, також анонсував новий мітинг наступної неділі, 10 грудня, 

    Читайте також
    Михайло Саакашвілі політика Грузія екстрадиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ