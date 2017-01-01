Саакашвілі розповів, коли його можуть екстрадувати з України

Саакашвілі заявив про «спецоперацію» грузинських, російських та українських спецслужб

Екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі можуть екстрадувати з України вже цього тижня. Про це колишній президент Грузії заявив в ефірі телеканалу NewsOne. За його словами, такий захід може бути вжито, якщо Саакашвілі віддасть перевагу поверненню до Грузії, а не видворенню в Європу. «У них плани викинути



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Фото: Главком Михайло Сааакашвілі

Саакашвілі заявив про «спецоперацію» грузинських, російських та українських спецслужб

Екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі можуть екстрадувати з України вже цього тижня.

Про це колишній президент Грузії заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

За його словами, такий захід може бути вжито, якщо Саакашвілі віддасть перевагу поверненню до Грузії, а не видворенню в Європу.

«У них плани викинути мене з країни, у них спільна спецоперація грузинських спецслужб, російських спецслужб і українських спецслужб. Якщо вони навіть викинуть мене наступного тижня (ефір відбувався в неділю, 3 грудня, - ред). І, до речі, вони хочуть так зробити, хочуть мене схопити і сказати: ось на тобі в Грузії справи, ми пропонуємо тобі в Польщу або в Голландію; я скажу, що я поїду до Грузії», - заявив Саакашвілі.

Він зазначив, що готовий у Грузії сидіти в тюрмі.

«Навіть якщо мене викинуть, навіть якщо мене кинуть у в'язницю під надуманими звинуваченнями, я знаю, що готується провокація», - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, 3 грудня у Києві пройшов «Марш за імпічмент», який організовував Саакашвілі.

Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації, виступаючи на Майдані Незалежності, також анонсував новий мітинг наступної неділі, 10 грудня,