Ексчиновник: локдаун коштуватиме Україні 20 млрд грн

На думку Павла Кухти, таких грошей в бюджеті немає

На думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень. В інтерв’ю каналу «Україна 24» колишній чиновник також повідомив, що таких грошей у держави нема.

«Дуже приблизно, в місяць така підтримка підприємців в галузях, по яких б'є локдаун – це близько 20 млрд грн. Цих грошей зараз немає в бюджеті України. Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії та зарплати», – пояснив він.

Кухта назвав єдиним виходом із ситуації швидке розблокування програми МВФ і отримання фінансування від нього.

«Але там час йде не на дні, а на години, і, здається, цей час втрачено. До кінця грудня ми фізично не встигнемо. Думаю, що раніше січня, при найкращому сценарії, ми це не можемо отримати, а враховуючи, що світові ринки сплять, то і січень, швидше за все, втратимо», – додав він.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 Грудня або з 20-25 грудня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків covid-19 перевищить 30 тисяч.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка до жорсткого карантину дійсно ведеться, однак дату введення локдауну не уточнив.

Як повідомлялося раніше, колишній міністр Тимофій Милованов (заступником якого був Кухта) висловився за додаткову емісію гривні у випадку локдауну. Учора стало відомо, що Милованов призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.