Керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ

Шевченко запевнив Голлар, що Національний банк залишається відданим порядку денному реформ, які Україна проводила в останні роки

Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанту ми не розглядаємо, – наголосив Кирило Шевченко

Голова Національного банку України Кирило Шевченко зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар. Про це Шевченко написав на своїй сторінці у Facebook.

Шевченко запевнив Голлар, що Національний банк залишається відданим порядку денному реформ, які Україна проводила в останні роки.

«Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанту ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії у найкоротші терміни», – наголосив Кирило Шевченко.

Голова Національного банку також підкреслив, що НБУ продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами.

«Національний банк виконує взяті на себе зобов’язання в межах програми Stand-by. Ми зберігаємо послідовну монетарну політику, дотримуємося режимів інфляційного таргетування та гнучкого курсу гривні, а також посилюємо реформу корпоративного управління в державних банках. Крім того, НБУ працює над скороченням частки проблемних кредитів банків. Зокрема, наприкінці червня Рада фінансової стабільності ухвалила трирічні плани зниження проблемних кредитів у державних банків», – наголосив Кирило Шевченко.

Під час зустрічі голова Національного банку та голова місії МВФ в Україні також обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою через пандемію Covid-19.

Нагадаємо, 8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

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