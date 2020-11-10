Керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ
Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанту ми не розглядаємо, – наголосив Кирило Шевченко
Голова Національного банку України Кирило Шевченко зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар. Про це Шевченко написав на своїй сторінці у Facebook.
Шевченко запевнив Голлар, що Національний банк залишається відданим порядку денному реформ, які Україна проводила в останні роки.
«Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанту ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії у найкоротші терміни», – наголосив Кирило Шевченко.
Голова Національного банку також підкреслив, що НБУ продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами.
«Національний банк виконує взяті на себе зобов’язання в межах програми Stand-by. Ми зберігаємо послідовну монетарну політику, дотримуємося режимів інфляційного таргетування та гнучкого курсу гривні, а також посилюємо реформу корпоративного управління в державних банках. Крім того, НБУ працює над скороченням частки проблемних кредитів банків. Зокрема, наприкінці червня Рада фінансової стабільності ухвалила трирічні плани зниження проблемних кредитів у державних банків», – наголосив Кирило Шевченко.
Під час зустрічі голова Національного банку та голова місії МВФ в Україні також обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою через пандемію Covid-19.
Нагадаємо, 8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.
Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.
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