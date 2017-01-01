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    Саакашвілі заявив, що Порошенко дав вказівку на його арешт

    Екс-губернатор Одещини закликав у випадку його арешту блокувати обласні державні адміністрації
    Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що президент Петро Порошенко розпорядився його арештувати. Про це він сказав на брифінгу в Києві. «Сьогодні мені стало відомо, що президент Порошенко остаточно перетнув червону лінію і дав розпорядження мене заарештувати за спробу державного перевороту в Україні. Це
    • Вчора, 15:44
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    Михайло Саакашвілі&nbsp;
    Михайло Саакашвілі 

    Екс-губернатор Одещини закликав у випадку його арешту блокувати обласні державні адміністрації

    Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що президент Петро Порошенко розпорядився його арештувати.

    Про це він сказав на брифінгу в Києві.

    «Сьогодні мені стало відомо, що президент Порошенко остаточно перетнув червону лінію і дав розпорядження мене заарештувати за спробу державного перевороту в Україні. Це розпорядження він дав генеральному прокурору Луценку, Службі безпеки. Вони протягом наступних 2-3 днів - до маршу 3 грудня - повинні здійснити план по моєму арешту, ізоляції, нейтралізації», - заявив Саакашвілі.

    «Вони два дні тому запросили зразки мого голосу з метою фальсифікації аудіозапису з моїми розмовами. Збираються в день мого арешту це опублікувати», - додав Саакашвілі.

    Екс-губернатор закликав у випадку його арешту блокувати обласні державні адміністрації.

    Читайте також матеріал: Імпічмент призначено на 3 грудня, або Нова забава від Саакашвілі

     

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