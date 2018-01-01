Саакашвілі знову позивається до міграційної служби через відмову визнати його біженцем

Окружний адміністративний суд Києва 16 січня розгляне позов Саакашвілі

Екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі вдруге звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва до Державної міграційної служба за відмову визнати його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомляє прес-служба суду. «16 січня відбудеться судове засідання за позовом Михайла Саакашвілі



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Михайло Саакашвілі

Окружний адміністративний суд Києва 16 січня розгляне позов Саакашвілі

Екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі вдруге звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва до Державної міграційної служба за відмову визнати його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомляє прес-служба суду.

«16 січня відбудеться судове засідання за позовом Михайла Саакашвілі до Державної міграційної служби України. Другим відповідачем у справі є Управління державної міграційної служби України у Київській області», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги на рішення у формі наказу та на Повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відносно Михайла Саакашвілі у строки визначені законодавством.

Також позивач просить суд визнати протиправною та не законною бездіяльність Управління ДМС у Київській області щодо не передання матеріалів особової справи Саакашвілі до Державної міграційної служби.

Водночас, в Окружному адміністративному суді міста Києва вирішується питання про відкриття провадження у справі за ще одним позовом Михайла Саакашвілі до Генеральної прокуратури України, де позивач просить суд зобов’язати ГПУ надати йому копії матеріалів екстрадиційної перевірки, яка здійснювалась у зв’язку з клопотанням Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва відмовився зобов’язати ДМС розглянути питання про надання Саакашвілі додаткового захисту.