Андрій Садовий: Ця каденція буде періодом особливих викликів

Андрій Садовий склав присягу мера Львова після скандалу з незапланованим засіданням міськради, яке де-факто позбавляло його повноважень

Андрій Садовий склав присягу голови Львівської об'єднаної територіальної громади на засіданні Львівської міськради у п'ятницю. Також склали присягу депутати від фракцій «Самопоміч» і «Голос», які не були присутніми на першому засіданні міськради Львова, яка завершилася скандалом.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький оприлюднив результати виборів голови громади й після цього передав Садовому печатку, ключі від історичних воріт міста й ланцюг.

Під час виступу Садовий заявив, що ця каденція буде періодом особливих викликів.

«Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить», − сказав він.

24 листопада Львівська міськрада провела перше засідання без мера. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Ініціаторами виступили депутати від «ЄС», депутати від «Самопомочі» та «Голосу» проігнорували засідання.

Факт проведення засідання у такому форматі фактично позбавив повноважень чинного і переобраного на новий термін мера Андрія Садового.

У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міського голову обирали, зокрема, і у Львові.

У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

У другому турі Андрій Садовий отримав 62,25% (143 466 голосів), а Синютка – 37,75% (84 277 голосів). Ще перед оголошенням офіційних результатів Синютка привітав Садового з переобранням на посаду мера.