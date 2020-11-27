Садовий буде пропонувати союз «ЄС» та «Свободі»: Вибір простий – або ви вільні львів'яни, або ви – раби

висловив впевненість, що в союзі з ним можна буде перемагати

Андрій Садовий висловив впевненість, що в союзі з ним можна буде перемагати

Мер Львова збирається пропрацювати всю каденцію, навіть якщо більшість у міськраді буде проти нього

Мер Львова Андрій Садовий розповів, як буде вибудовувати стосунки з опонентами після скандального засідання міськради Львова, яке фактично позбавило його повноважень міського голови. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що запропонує «ЄС» і «Свободі» союз.

«Я їм просто запропоную: «Або ви – вільні львів'яни, або ви – раби. Якщо ви хочете бути вільними, ви маєте в моїй особі союзника. Якщо ви будете всі рішення ухвалювати за вказівкою, ну то ви тоді не є депутатами міської ради, ви тоді просто наймані працівники», – сказав мер.

Садовий висловив впевненість, що в союзі з ним можна буде перемагати, а тим, «хто буде запливати за буйки, ми будемо робити зауваження».

Мер додав, що збирається пропрацювати всю каденцію, навіть якщо більшість буде проти нього.

«На моїй стороні є закон і правда. У відставку мера можна відправити лише за однією умови, якщо він порушує закон, а порушувати закон я не збираюсь», – заявив очільник міста.

Садовий вважає, що «Самопоміч» не програла місцеві вибори «ЄС», і якби вибори відбулись сьогодні, показники «ЄС» у Львові були б значно гіршими.

«Насправді ми спільно з «Голосом» маємо той самий результат, який «Самопоміч» мала за минулої каденції. Просто електорально це є одне середовище. Ми не втратили. Ми лишили свою чітку позицію. Але останні місяці настільки вдарили по «Європейській солідарності», що, якби вибори були сьогодні (після отого останнього місяця бруду), вони мали би вдвічі менше депутатів. Це я вам можу 100 відсотків гарантувати», – сказав Садовий.

24 листопада Львівська міськрада провела перше засідання без мера. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Ініціаторами виступили депутати від «ЄС», депутати від «Самопомочі» та «Голосу» проігнорували засідання.

Факт проведення засідання у такому форматі фактично позбавив повноважень чинного і переобраного на новий термін мера Андрія Садового.

У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міського голову обирали, зокрема, і у Львові.

У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

Екзит-поли студії Савіка Шустера показали повну перемогу у другому турі Садового, який отримав 62,8%, його опонент Синютка - 37,2%.

Синютка вже привітав Садового з переобранням на посаду мера. Станом на 27 листопада було пораховано 100% бюлетенів, але офіційного оголошення Садового мером поки не було.