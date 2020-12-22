Садовий вилікувався від коронавірусу

Мер Львова лікувався вдома 16 днів

Мер Львова Андрій Садовий одужав від коронавірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого у житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід. Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ», – зазначив Садовий.

Він також додав, що на завтра, 23 грудня, планується сесія міської ради, на якій мають намір сформувати депутатські комісії та обрати секретаря ради. А у четвер відбудеться бюджетна сесія.

Нагадаємо, що 7 грудня, мер Львова Андрій Садовий захворів на Covid-19.

На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко.