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    Садовий вилікувався від коронавірусу

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    Андрій Садовий захворів на коронавірус на початку грудня - Садовий вилікувався від коронавірусу
    Андрій Садовий захворів на коронавірус на початку грудня
    Фото: Ельдар Сарахман/Українська правда

    Мер Львова лікувався вдома 16 днів

    Мер Львова Андрій Садовий одужав від коронавірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого у житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід. Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ», – зазначив Садовий.

    Він також додав, що на завтра, 23 грудня, планується сесія міської ради, на якій мають намір сформувати депутатські комісії та обрати секретаря ради. А у четвер відбудеться бюджетна сесія.

    Нагадаємо, що 7 грудня, мер Львова Андрій Садовий захворів на Covid-19

    На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко.

    Теги: Андрій Садовий Львів лікар мер Україна Facebook коронавірус
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