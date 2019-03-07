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    САП повідомила про підозру двом екс-службовцям «Укргазвидобування», викритих на хабарі $1 млн

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    САП повідомила про підозру двом екс-службовцям «Укргазвидобування», викритих на хабарі $1 млн

    За дану «винагороду» посадовці підписали договір з приватним товариством про постачання продукції на ПАТ «Укргазвидобування»

    Прокурорами САП за оперативного супроводу СБУ затримано та повідомлено про підозру двом колишнім високопосадовцям ПАТ «Укргазвидобування», викритих на одержанні $1 млн неправомірної вигоди. Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

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    За дану «винагороду» посадовці підписали договір з приватним товариством про постачання продукції на ПАТ «Укргазвидобування».

    Службовцям інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

    Наразі вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.

    Колишній керівник «Укргазвидобування» визнав, реформатори «Нафтогазу» не знають, куди дівати гроші від нових тарифів.

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