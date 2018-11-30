САП викликала на допит підозрюваного у корупції екс-керівника ДФС Продана



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Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан повернувся в Україну

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює​ Продана у привласненні 89 млн грн.

У четвер, 29 листопада, Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала колишнього виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці САП у Facebook.

«Ним та його адвокатами отримано повідомлення про виклик на 30 листопада на 09.00 до приміщення НАБ України для проведення з ним процесуальних дій в межах провадження за ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює Продана у набутті 89 млн грн під час роботи на посадах виконувача обов’язків заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року. Прокурори встановили, що на ці гроші Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 млн грн, два будинки у Туреччині на 74 млн грн і три авто представницького класу за 3,4 млн грн, але оформив їх на близьку особу. Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів. 5 вересня уряд звільнив Продана з посади, а 15 листопада йому повідомили про підозру, після чого він виїхав до Німеччини через Молдову.

У понеділок, 26 листопада, Мирослав Продан заявив, що повернувся до України. Проте у САП наголосили, що Продан, попри обіцянки негайно прибути до прокуратури після повернення до України з Німеччини, в аеропорту «Бориспіль» відмовився отримати повістку про виклик на 12.00 того ж дня і не прийшов ані до прокурорів САП, ані до детективів Національного антикорупційного бюро України.