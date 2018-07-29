Ситуація на Донбасі: бойовики обстрілювали військових біля Кримського та Лебединського



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Українські військові

Втрат серед особового складу захисників України немає

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське.

Втрат серед особового складу захисників України немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами.

Нагадаємо, минулої доби противник на Донбасі 25 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох окупантів знищено, ще шістьох поранено.