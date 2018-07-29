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    Події в Україні

    Ситуація на Донбасі: бойовики обстрілювали військових біля Кримського та Лебединського

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    Українські військові - Ситуація на Донбасі: бойовики обстрілювали військових біля Кримського та Лебединського
    Українські військові

    Втрат серед особового складу захисників України немає

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Окупанти відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське.

    Втрат серед особового складу захисників України немає.

    Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами.

    Нагадаємо, минулої доби противник на Донбасі 25 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох окупантів знищено, ще шістьох поранено.

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