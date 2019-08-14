Сарган роз’яснила деталі справи Новинського, заявивши, що розслідування триває



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Новинського продовжується

Сарган наголосила, що провадження щодо Новинського не закрите

Прессекретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган спростувала інформацію про закриття «справи Новинського».

Про це вона написала 14 серпня у Facebook.

«По ЗМІ поповзла чергова «зрада»: Луценко закрив справу по Новинському. Наголошую: провадження не закрите, розслідування триває», - заявила Сарган.

Вона повідомила, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21.05.2014 за фактом незаконного позбавлення волі шляхом перевищення службових повноважень та тримання як заручника особистого помічника Предстоятеля УПЦ Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В.М.) - Драбинка О.М.

«Ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м.Києва від 25.06.2019 задоволено клопотання адвоката Новинського та встановлено строк 1 місяць для завершення проведення досудового розслідування і прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України слідчому та прокурору ГПУ у вказаному кримінальному провадженні .

Вказану ухвалу суду Генеральною прокуратурою України та потерпілим оскаржено в апеляційному порядку, проте ухвалою Київського апеляційного суду від 09.07.2019 у відкритті апеляційного провадження відмовлено. Ухвалу суду апеляційної інстанції Генеральною прокуратурою України оскаржено до Верховного Суду, яким рішення ще не прийнято.

Ухвалою слідчого судді Вовка С.В. від 18.07.2019 частково задоволено заяву прокурора про розʼяснення ухвали суду від 25.06.2019 та розʼяснено, що вчинення дій щодо завершення проведення досудового розслідування та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України: «… стосуються лише субʼєкта звернення за скаргою Новинського».

Виключно на виконання вказаних судових рішень та на їх підставі слідчим Генеральної прокуратури України 26.07.2019 прийнято рішення про закриття (в частині) кримінального провадження стосовно субʼєкта звернення за скаргою Новинського.

Постановою прокурора від 12.08.2019 вказане рішення слідчого скасоване як незаконне, зокрема, з огляду на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим та/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження стосовно свідка», - зазначила Сарган.

«Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується», - підкреслила прессекретар генпрокурора.

Раніше ЗМІ з посиланням на адвоката Новинського повідомили, що ГПУ закрила провадження стосовно можливої причетності нардепа Вадима Новинського до незаконного утримання архієпископа Олександра Драбинка.