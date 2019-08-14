ГПУ закрила «справу Новинського» про викрадення монахинь - адвокат



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Вадим Новинський

«Жодного доказу, що Новинський щось протиправне вчинив, не було», - сказав адвокат Олег Татаров

Генеральна прокуратура закрила провадження стосовно можливої причетності нардепа від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського до викрадення монахинь.

Про це повідомив адвоката політика Олег Татаров.

«Це велике кримінальне провадження, яке розслідується не один рік, яке стосувалось Януковича, Захарченка та інших осіб. ГПУ рахувала, що він (Новинський – ред.) був як свідок, ми рахували, що він не був як свідок, а був з окремим статусом особи, чиї права обмежуються під час досудового розслідування. Верховна Рада дала згоду на притягнення Новинського до відповідальності. Але зрозуміло, що жодного доказу, що Новинський щось протиправне вчинив, не було», - сказав адвокат Новинського, якого цитує «Українська правда».

У пресслужбі Генпрокуратури відмовились коментувати інформацію щодо закриття справи Новинського.

Нагадаємо, Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу».