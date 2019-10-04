Данилюк розповів про «величезний ризик» у «формулі Штайнмаєра»



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Данилюк зізнався, що він планував мати серйозну розмову з президентом Зеленський з приводу схвалення «формули Штайнмаєра»

Данилюк доволі неоднозначно сприйняв схвалення «формули Штайнмаєра» в Мінську

В змісті затвердженої Україною «формули Штайнмаєра» є дуже багато простору для інтерпретації, що становить величезний ризик.

Таку думку в інтерв'ю BBC Україна висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

Він розповів, що доволі неоднозначно сприйняв схвалення «формули Штайнмаєра» в Мінську.

«Є декілька проблем. Перше, це те - як відбувалася комунікація, як велася підготовка суспільства. Так не може бути, це створює дуже серйозну недовіру, це небезпечно. І ви бачите, що дуже швидкою була реакція, зокрема і опоненти готувалися. І до цього теж треба було готуватися, розуміючи, що це дуже серйозний крок і його треба пояснювати. Тут були створені дуже серйозні ризики», - зазначив Данилюк.

На його думку, ще однією проблемою є те, що в змісті затвердженої «формули Штайнмаєра» є дуже багато простору для інтерпретації, а це становить величезний ризик.

«Ми досі не можемо зрозуміти, яка у нас послідовність дій. І вчорашня прес-конференція так званих лідерів невизнаних республік показала, що у них є своє бачення. Коли є простір для інтерпретації, це означає, що негатив уже взяли, а позитиву немає, тому що ж не досягли домовленостей конкретних», - вважає екссекретар РНБО.

Крім цього, Данилюк зізнався, що він планував мати серйозну розмову з президентом Зеленський з приводу схвалення «формули Штайнмаєра». Він висловив впевненість що все-таки матиме можливість поспілкуватися з гарантом цю тему.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».

Під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом

Журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».