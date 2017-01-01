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    Саудівська Аравія збила ракету з Ємену

    Ракета була запущена в напрямку провінції Ассирії, що на південному заході Саудівської Аравії
    Військові Саудівської Аравії перехопили балістичну ракету з Ємену, передає Deutsche Welle. «Військово-повітряні сили Саудівської Аравії в п’ятницю, 1 грудня, перехопили балістичну ракету, випущену з території Ємену», — йдеться в повідомленні. Зазначено, що ракета, імовірно, була запущена в напрямку провінції Ассирії, що на
    • Сьогодні, 08:09
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    Ракета була запущена в напрямку провінції Ассирії, що на південному заході Саудівської Аравії

    Військові Саудівської Аравії перехопили балістичну ракету з Ємену, передає Deutsche Welle.

    «Військово-повітряні сили Саудівської Аравії в п’ятницю, 1 грудня, перехопили балістичну ракету, випущену з території Ємену», — йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що ракета, імовірно, була запущена в напрямку провінції Ассирії, що на південному заході Саудівської Аравії.

    Раніше телеканал «Аль-Масира», близький до хусит, повідомив про успішне випробування балістичної ракети середньої дальності, яка була спрямована на військову мету в Саудівській Аравії. Ракета, за даними ЗМІ, влучила в ціль.

    Наразі немає інформації про постраждалих в результаті запуску і перехоплення, ракета була знищена.

    Як повідомлялось, раніше Ліга арабських держав підтримала Саудівську Аравію в її діях проти Ірану.

    зброя Саудівська Аравія
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