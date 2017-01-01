Саудівська Аравія збила ракету з Ємену
- Сьогодні, 08:09
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Ракета була запущена в напрямку провінції Ассирії, що на південному заході Саудівської Аравії
Військові Саудівської Аравії перехопили балістичну ракету з Ємену, передає Deutsche Welle.
«Військово-повітряні сили Саудівської Аравії в п’ятницю, 1 грудня, перехопили балістичну ракету, випущену з території Ємену», — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ракета, імовірно, була запущена в напрямку провінції Ассирії, що на південному заході Саудівської Аравії.
Раніше телеканал «Аль-Масира», близький до хусит, повідомив про успішне випробування балістичної ракети середньої дальності, яка була спрямована на військову мету в Саудівській Аравії. Ракета, за даними ЗМІ, влучила в ціль.
Наразі немає інформації про постраждалих в результаті запуску і перехоплення, ракета була знищена.
Як повідомлялось, раніше Ліга арабських держав підтримала Саудівську Аравію в її діях проти Ірану.