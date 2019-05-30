Саудівська Аравія зібрала на саміт держави регіону для протидії Ірану



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Саміт в Мецці має відвідати керівник МЗС Катару

В місті Мекка (Саудівська Аравія) 30 травня відбудеться саміт лідерів держав регіону, який спрямований на протидію агресивній політиці Ірану. Приводом для саміту стали атаки на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, в яких підозрюють Тегеран.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Глава МЗС Саудівської Аравії Ібрагім аль-Ассаф заявив напередодні зустрічі, що на відповідні атаки країни регіону мають дати чітку і сильну відповідь. При цьому мова не йде про початок відкритих воєнних дій, можливість чого відхилили як в Ер-Ріяді, так і в союзному Абу-Дабі.

Особливістю саміту в Мецці буде присутність представників Катару. Формально Саудівська Аравія і Катар є членами Ради співпраці арабських держав Перської затоки. Проте із 2017 року між Ер-Ріядом і Дохою погіршилися відносини через блокаду Катару, яка була встановлена Саудівською Аравією і підтримана низкою арабської країн.

Проте очікується, що в Мецці Доху буде представляти керівник МЗС Катару Абдулла бін Насер Аль Тані.

Нагадаємо, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

Як відомо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.