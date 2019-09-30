Саудівський кронпринц попередив, що ціни на нафту можуть зрости до «немислимо високих рівнів»



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Якщо світ не вживе сильних і рішучих дій для стримування Ірану, ми побачимо наступні ескалації, зазначив кронпринц

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман попередив, що світові ціни на нафту можуть зрости до «немислимо високих рівнів», якщо міжнародна спільнота не матиме «сильної і твердої» позиції щодо Ірану.

«Якщо світ не вживе сильних і рішучих дій для стримування Ірану, ми побачимо наступні ескалації, які загрожуватимуть світовим інтересам», – сказав бін Салман у щотижневій американській телепрограмі «60 хвилин».

Він додав, що віддасть перевагу політичному рішенню перед військовим, оскільки останнє спричинить крах світової економіки.

Це інтерв’ю поширене 29 вересня, через 15 днів після того, як удари з безпілотників вразили нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, спричинивши скорочення видобутку нафти в країні наполовину, що становить близько 5% світового постачання нафти.

Тоді фактичний керівник Саудівської Аравії назвав це актом війни, так само відреагував на напад державний секретар США Майк Помпео. У причетності до нападу і саудівська, і американська сторони звинуватили Іран. Франція, Німеччина та Велика Британія також звинуватили Тегеран в агресивних діях.

Іран заперечує свою причетність, про відповідальність за атаку заявили підтримувані Тегераном єменські повстанці руху аль-Хуті.