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    Савченко, яку підозрюють у тероризмі, готова очолити Міноборони або МЗС

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    Народний депутат Надія Савченко заявила про свої амбіції&nbsp; - Савченко, яку підозрюють у тероризмі, готова очолити Міноборони або МЗС
    Народний депутат Надія Савченко заявила про свої амбіції 
    Фото: Уніан

    У мене були розмови з людьми Зеленського, - повідомила нардеп

    Позафракційний народний депутат Надія Савченко вважає, що може бути корисною новообраному президенту України Володимиру Зеленському як глава Міноборони або Міністерства закордонних справ.

    Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Савченко корисна Зеленському як міністр оборони або міністр закордонних справ», – підкреслила вона.

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    Водночас депутат зазначила, що особисто із Зеленським не спілкувалася.

    «У мене були розмови з людьми Зеленського, але з ним самим я не спілкувалася», – додала Савченко.

    Нагадаємо, Броварський міськрайонний суд переніс засідання у справі депутата Надії Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених Володимира Рубана через неявку захисників Рубана. Воно має відбутися 31 травня. 

    16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

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    МЗС Надія Савченко міністр депутати Міноборони тероризм
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