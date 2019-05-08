Савченко, яку підозрюють у тероризмі, готова очолити Міноборони або МЗС



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Народний депутат Надія Савченко заявила про свої амбіції Фото: Уніан

У мене були розмови з людьми Зеленського, - повідомила нардеп

Позафракційний народний депутат Надія Савченко вважає, що може бути корисною новообраному президенту України Володимиру Зеленському як глава Міноборони або Міністерства закордонних справ.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Савченко корисна Зеленському як міністр оборони або міністр закордонних справ», – підкреслила вона.

Водночас депутат зазначила, що особисто із Зеленським не спілкувалася.

«У мене були розмови з людьми Зеленського, але з ним самим я не спілкувалася», – додала Савченко.

Нагадаємо, Броварський міськрайонний суд переніс засідання у справі депутата Надії Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених Володимира Рубана через неявку захисників Рубана. Воно має відбутися 31 травня.

16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.