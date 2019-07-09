Савченко зібралася в агітаційний тур на окупований Донбас



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Надія Савченко балотується до Верховної Ради у 51-му одномандатному виборчому окрузі на Донеччині Фото: Главком

Савченко підкреслила, що планує «їхати на ту територію та говорити з людьми», тому що «це – наша територія, і вони мають право голосу»

Народний депутат України Надія Савченко планує здійснити поїздку на окуповану територію Донецької області.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню «Новости Донбасса».

За її словами, вона хоче вирушити туди як кандидат в депутати на позачергових виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Савченко розповіла, що вже отримала у штабі операції Об’єднаних сил одну з двох перепусток через лінію розмежування.

Чинний нардеп переконує, що з 2600 виборців, які зареєстровано на окрузі, на підконтрольній Україні території живуть лише 500 осіб, а «всі решта – на тому боці».

«Округ не закінчується у Зайцевому, Бахмутом, Пісками, Жованкою та Майорськом тут. Округ продовжується у Горлівці, округ продовжується на окупованій території», - наголосила Савченко.

Вона також підкреслила, що планує «їхати на ту територію та говорити з людьми», тому що «це – наша територія, і вони мають право голосу».

Як повідомлялось, Надія Савченко балотуватиметься до Верховної Ради у 51-му одномандатному виборчому окрузі на Донеччині. Савченко зазначила, що її партія не змогла зібрати 4 млн 173 тис. грн обов’язкового внеску для участі у виборах, тому керівництво політсили вирішило балотуватися в одномантадних округах. Округ, в якому Савченко намагатиметься обратися до парламенту, розташований у прифронтових Зайцевому та Майорську.

Нагадаємо, 5 червня Надія Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії.

Раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців