Сестри Савченко балотуватимуться в Раду на мажоритарних округах на Донеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віра і Надія Савченко

Округ, в якому Надія Савченко намагатиметься обратися до парламенту, розташований у прифронтових Зайцевому та Майорську

Народна депутатка України Надія Савченко балотуватиметься до Верховної Ради у 51-му одномандатному виборчому окрузі на Донеччині.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Савченко зазначила, що її партія не змогла зібрати 4 млн 173 тис. грн обов’язкового внеску для участі у виборах, тому керівництво політсили вирішило балотуватися в одномантадних округах.

Округ, в якому Савченко намагатиметься обратися до парламенту, розташований у прифронтових Зайцевому та Майорську.

В одномандатних округах на Донеччині балотуватимуться ще три представники партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко». Серед них – сестра народної депутатки та голова виборчого штабу її партії Віра Савченко. Вона йде у парламент по 45-му округу в Авдіївці.

Нагадаємо, 5 червня Надія Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії.

Раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.