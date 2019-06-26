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    Політика

    Сестри Савченко балотуватимуться в Раду на мажоритарних округах на Донеччині

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    Віра і Надія Савченко - Сестри Савченко балотуватимуться в Раду на мажоритарних округах на Донеччині
    Віра і Надія Савченко

    Округ, в якому Надія Савченко намагатиметься обратися до парламенту, розташований у прифронтових Зайцевому та Майорську

    Народна депутатка України Надія Савченко балотуватиметься до Верховної Ради у 51-му одномандатному виборчому окрузі на Донеччині.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    Савченко зазначила, що її партія не змогла зібрати 4 млн 173 тис. грн обов’язкового внеску для участі у виборах, тому керівництво політсили вирішило балотуватися в одномантадних округах.

    Округ, в якому Савченко намагатиметься обратися до парламенту, розташований у прифронтових Зайцевому та Майорську. 

    В одномандатних округах на Донеччині балотуватимуться ще три представники партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко». Серед них – сестра народної депутатки та голова виборчого штабу її партії Віра Савченко. Вона йде у парламент по 45-му округу в Авдіївці.

    Нагадаємо, 5 червня Надія Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії.

    Раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.

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