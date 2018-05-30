  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Савченко знову зібралась пройти поліграф, тому кинула голодування

    • Розсилка
    <p>Савченко голодує в СІЗО майже 70 днів</p> - Савченко знову зібралась пройти поліграф, тому кинула голодування

    Савченко голодує в СІЗО майже 70 днів

    Нардеп тимчасово відмовиться від голодного протесту, щоб пройти повторну перевірку на поліграфі

    Народний депутат Надія Савченко, яка знаходиться в СІЗО СБУ, вирішила перервати голодування для повторного проходження поліграфа. Про це повідомляється на її сторінці в Facebook у середу, 30 травня.

     «У зв'язку з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі «правди», Надією Савченко прийнято рішення перервати голодування для проходження повторної експертизи», - йдеться в повідомленні.

     «Сторона захисту готує відповідне клопотання для призначення психо-фізіологічного дослідження поліграф, до речі, в державній експертній установі України. Сподіваюся, слідство зважить на зазначене клопотання для встановлення дійсних намірів Савченко, бо хто ж буде проти встановлення об'єктивних обставин справи, якщо такий обов'язок лежить на органі досудового розслідування», - прокоментував адвокат нардепа Костянтин Глоба.

    Він зазначив, що особисто його «влаштує будь-яка позиція органу досудового розслідування в питанні поліграфа».

     Також зазначається, що 30 травня закінчується 69 діб від початку голодування Савченко проти ув'язнення, яке вона вважає незаконним.

     

    Читайте також
    Надія Савченко СБУ СІЗО адвокат розслідування голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ