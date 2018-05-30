Савченко знову зібралась пройти поліграф, тому кинула голодування

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Савченко голодує в СІЗО майже 70 днів

Нардеп тимчасово відмовиться від голодного протесту, щоб пройти повторну перевірку на поліграфі

Народний депутат Надія Савченко, яка знаходиться в СІЗО СБУ, вирішила перервати голодування для повторного проходження поліграфа. Про це повідомляється на її сторінці в Facebook у середу, 30 травня.

«У зв'язку з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі «правди», Надією Савченко прийнято рішення перервати голодування для проходження повторної експертизи», - йдеться в повідомленні.

«Сторона захисту готує відповідне клопотання для призначення психо-фізіологічного дослідження поліграф, до речі, в державній експертній установі України. Сподіваюся, слідство зважить на зазначене клопотання для встановлення дійсних намірів Савченко, бо хто ж буде проти встановлення об'єктивних обставин справи, якщо такий обов'язок лежить на органі досудового розслідування», - прокоментував адвокат нардепа Костянтин Глоба.

Він зазначив, що особисто його «влаштує будь-яка позиція органу досудового розслідування в питанні поліграфа».

Також зазначається, що 30 травня закінчується 69 діб від початку голодування Савченко проти ув'язнення, яке вона вважає незаконним.