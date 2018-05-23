Сбербанк знову спробує продати українську «дочку»

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Ми плануємо скорочувати нашу присутність в Європі і розвивати наш бізнес в Казахстані і Білорусії - Греф

Російський Сбербанк має намір вчетверте спробувати продати український бізнес. Про це повідомив глава банку Герман Греф в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», передає російський «Інтерфакс».

«Україна - це окрема історія, ми вже зробили три спроби продати банк. Зараз будемо робити ще й четверту спробу. Будемо сподіватися, що на цей раз вона буде успішною. Ми плануємо скорочувати нашу присутність в Європі і розвивати наш бізнес в Казахстані і Білорусії», - сказав Греф.

Раніше акціонер російського «Сбербанку» вирішив докапіталізувати дочірню українську фінустанову на 66,6%.

Нагадаємо, у травні Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти «дочок» російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, «БМ Банку» («дочки» ВТБ), Промінвестбанку («дочки» ЗЕБ) і VS Bank («дочки» Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.