СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю на Донбасі



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Фото: пресцентр СБУ

Під час обшуків равоохоронці виявили 10 тонн горілки, розлитої у 23 тисячі пляшок різної ємності, з підробленими акцизними марками без відповідних документів

У районі проведення операції Об’єднаних сил Служба безпеки України блокувала збут масштабної партії небезпечного для життя та здоров`я громадян контрафактного алкоголю. Орієнтовна вартість виявленого фальсифікату становить понад 1,5 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що троє мешканців Донеччини закуповували алкоголь сумнівної якості у підпільних виробників регіону. Вони накопичували фальсифікат на складських приміщеннях, розташованих у Слов`янську та в одному із навколишніх сіл. Збували контрафакт власникам низки торговельних точок області.

Під час санкціонованих обшуків, проведених на складських приміщеннях зловмисників та у продавців сурогату, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення незаконних оборудок. Також виявлено 10 тонн горілки, розлитої у 23 тисячі пляшок різної ємності, з підробленими акцизними марками без відповідних документів.

Фото: пресцентр СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження підробки та всі особи, причетні до реалізації контрафакту.

Заходи із протидії протиправним оборудкам проводилися спільно з ГУ ДФС у Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.