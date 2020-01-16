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    СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю на Донбасі

    • Розсилка
    СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю на Донбасі
    Фото: пресцентр СБУ

    Під час обшуків равоохоронці виявили 10 тонн горілки, розлитої у 23 тисячі пляшок різної ємності, з підробленими акцизними марками без відповідних документів

    У районі проведення операції Об’єднаних сил Служба безпеки України блокувала збут масштабної партії небезпечного для життя та здоров`я громадян контрафактного алкоголю. Орієнтовна вартість виявленого фальсифікату становить понад 1,5 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Співробітники СБУ встановили, що троє мешканців Донеччини закуповували алкоголь сумнівної якості у підпільних виробників регіону. Вони накопичували фальсифікат на складських приміщеннях, розташованих у Слов`янську та в одному із навколишніх сіл. Збували контрафакт власникам низки торговельних точок області.

    Під час санкціонованих обшуків, проведених на складських приміщеннях зловмисників та у продавців сурогату, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення незаконних оборудок. Також виявлено 10 тонн горілки, розлитої у 23 тисячі пляшок різної ємності, з підробленими акцизними марками без відповідних документів.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження підробки та всі особи, причетні до реалізації контрафакту.

    Заходи із протидії  протиправним оборудкам проводилися спільно з ГУ ДФС у Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

    ДФС Донбас СБУ алкоголь партії Операція Об’єднаних сил
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