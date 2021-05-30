  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі - На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни

    Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі

    Фото: ДСНС

    Роботи з обстеження території тривають

    У Черкаській області піротехніки виявили понад 200 снарядів часів Другої світової війни – небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі.

    Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що група піротехнічних робіт і підводного розмінування під час обстеження території біля селища Єрки виявила 223 вибухонебезпечних предмета часів Другої світової війни.

    Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм та 6 гранат. Роботи з обстеження території тривають.

    До слова, у центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото).

    Також прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів.

    А нещодавно було затримано мешканця Київщини, що збував зброю та боєприпаси.

    Як повідомлялося, на Київщині судитимуть мешканця м. Сквира за збут придбання, зберігання та збуту бойових припасів.

    17 травня у селі Жоравка Яготинської територіальної громади на Київщині місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої.

    Читайте також: Перейшла мінне поле, аби жити на неокупованій території. 16-річна дівчина втекла з ОРДО (фото)
    Теги: Друга світова війна розмінування боєприпаси Черкащина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни