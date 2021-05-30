На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни

Роботи з обстеження території тривають

У Черкаській області піротехніки виявили понад 200 снарядів часів Другої світової війни – небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що група піротехнічних робіт і підводного розмінування під час обстеження території біля селища Єрки виявила 223 вибухонебезпечних предмета часів Другої світової війни.

Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм та 6 гранат. Роботи з обстеження території тривають.

До слова, у центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото).

Також прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів.

А нещодавно було затримано мешканця Київщини, що збував зброю та боєприпаси.

Як повідомлялося, на Київщині судитимуть мешканця м. Сквира за збут придбання, зберігання та збуту бойових припасів.

17 травня у селі Жоравка Яготинської територіальної громади на Київщині місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої.