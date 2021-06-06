Слухання в справі літака MH17 відновляться у понеділок

Пасажирський літак MH17 російські бойовики збили 17 липня 2014 року у небі над Донеччиною

Суд буде досліджувати зброю, з якої було збито малайзійський Boeing над Донбасом

У понеділок, 7 червня, у Гаазі відновляться слухання у справі про загибель літака малайзійських авіаліній у небі над Донбасом. Як інформує власний кореспондент «Укрінформу», тоді ж суд розпочне розгляд справи по суті.

Відповідно до попереднього графіку, наступний блок слухань триватиме до 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Також можуть обговорюватися особисті обставини кожного обвинуваченого, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.

Очікується, що суд буде обговорювати матеріали справи протягом 8, 9 та 10 червня 2021 року. В процесі суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.

Згодом у сторони обвинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року. Після цього захисту може бути надана можливість обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці терористичного угруповання «ДНР».

Окружний суд Гааги в березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

У квітні 2021 року нідерландський телеканал опублікував записи розмов терористів, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17. Зокрема з них стало відомо, що в день загибелі літака 17 липня 2014 року Гіркін обговорював ситуацію з високопосадовцями у Москві.

Нагадаємо, що Україна та Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини скарги проти РФ №№8019/16, 43800/14 та 28525/20, які надійшли відповідно 1 березня 2014 року, 13 червня 2014 року та 10 липня 2020 року і стосуються подій на сході України, включно з аварією рейсу MH17.