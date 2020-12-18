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    СБУ оголосила у міжнародний розшук суддів Конституційного суду РФ

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    Головне слідче управління СБУ веде розслідування з березня 2018 року - СБУ оголосила у міжнародний розшук суддів Конституційного суду РФ
    Головне слідче управління СБУ веде розслідування з березня 2018 року

    Судді КС РФ в березні 2014 року своїми діями сприяли легітимізації процесу окупації Криму російськими військами

    Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук суддів Конституційного суду Росії за посяганнґ на територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали Шевченківського районного суду Києва.

    Зазначається, що головне слідче управління СБУ веде розслідування з березня 2018 року.

    За даними слідства, судді КС РФ в березні 2014 року своїми діями сприяли легітимізації процесу окупації Криму російськими військами.

    «Конституційний суд 19 березня схвалив «договір про приєднання» Криму та Севастополя до Росії. Підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу були відправлені українськими правоохоронцями поштою та на електронну адресу 19 суддям КС РФ в березні 2018 року», ─ йдеться у повідомленні.

    Також в Генпрокуратуру Росії був відправлений запит про міжнародно-правову допомоги у цій справі, але він був залишений без розгляду.

    Наголошується, що постановою слідчого СБУ від 27 листопада 2020 року підозрювані оголошені в міжнародний розшук. Відповідні документи були направлені до департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції для передачі в Інтерпол.

    Крім того, СБУ і прокуратура вирішили клопотати про заочний арешт підозрюваних. Тим не менш Шевченківський суд Києва відмовив в обранні такого запобіжного заходу суддям КС РФ, обґрунтовуючи це тим, що немає доказів їх міжнародного розшуку каналами Інтерполу.

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    Теги: Росія СБУ Інтерпол Конституційний суд арешт документи суддя розслідування розшук
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