Путін підірвав довіру до власних спецслужб
Путін фактично визнав, що за Навальним відбувається багаторічне стеження
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Ведь вы же не ждали от Путина нормального ответа? Или ждали, наивные вы мои? Что начнется пресс-конференция, и президент станет каяться, брать вину на себя, назовет, наконец «берлинского пациента» хотя бы Алексеем?
Адекватного ответа не было и не могло быть. Можно было только из спортивного интереса понаблюдать, как Путин попытается вывернуться из этой истории. Что из этого вышло?
Во-первых, Путин фактически признал, что за Навальным идет постоянная многолетняя слежка. На которую брошено большое количество людей и никаких средств на это не жалко. Не самая глупая шутка за сегодняшний день, кстати. Ведь расследование о попытке убийства построено на отслеживании перелетов и переговоров, но нигде в кадре нет ампул с ядом. Ампулы с ядом вытекают из логики рассказа, но формально их нет. Поэтому да, Путин признает, что была непрерывная слежка.
Во-вторых… Вот во-вторых получилось гораздо хуже. Не для Навального – а для Путина. Он говорит, что Навальный, точнее блогер просто легализовал материалы спецслужб США. Если вы сразу не поняли смысла, то вспомним Жванецкого, который в такие моменты делал паузу и повторял… «легализовал материалы американских спецслужб». Путин этой фразой не к Навальному доверие подорвал, а к своим чекистам. Получается, что ЦРУ или кто-то еще, спокойно могут отследить все перемещения и переговоры даже самых секретных наших сотрудников на нашей собственной территории. Мы полностью в руках Вашингтона, и Вашингтон с помощью Навального нагло и демонстративно нам это показывает. И мы после этого должны чувствовать себя в безопасности и считать себя великой, суверенной державой?
А в третьих, Путин сказал, что если бы хотели отравить – отравили бы. То есть, все возможно – было бы желание!
Впрочем, все это, конечно, абсолютно второстепенные вещи. Потому что ответ не имеет значения. Имеет значение, к кому вы обращаетесь. Да, видео Навального посмотрели миллионы людей. Но эти миллионы плюс-минус и так всё понимали и про отравление, и про ФСБ, и про Путина – просто им сообщили подробности. А Путин разговаривает не с этим людьми, а с теми, для кого ютуб – это ролики про котиков и секреты зимней рыбалки, а источником информации и окном в мир остается телевизор. Этих людей – тоже миллионы, и они просто не станут смотреть все 50 минут ролика Навального. Им достаточно того, что сказал нынче Путин. Если коротко, то Навальный – иностранный агент и мы за ним постоянно следим. А пропаганда, которая теперь знает, что говорить, добавит, что в Томске Навальный просто выпил самогона и забыл закусить рафаэлкой. А поскольку он сидит на диете, то обострился панкреатит. Впрочем, нельзя исключать, что его все-таки отравили либо свои же, либо в немецкой клинике. Все. И этого достаточно.
Впрочем, не уверен, что пропаганда будет сильно эту тему развивать. Если чего-то нет в телевизоре, значит, этого не существует в природе. А вы можете дальше пересматривать эти видео и вздыхать, какой же всё это кошмар.
Джерело: Эхо Москвы