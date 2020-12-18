Путін підірвав довіру до власних спецслужб

Путін фактично визнав, що за Навальним відбувається багаторічне стеження

Мовою оригіналу

Ведь вы же не ждали от Путина нормального ответа? Или ждали, наивные вы мои? Что начнется пресс-конференция, и президент станет каяться, брать вину на себя, назовет, наконец «берлинского пациента» хотя бы Алексеем?

Адекватного ответа не было и не могло быть. Можно было только из спортивного интереса понаблюдать, как Путин попытается вывернуться из этой истории. Что из этого вышло?

Во-первых, Путин фактически признал, что за Навальным идет постоянная многолетняя слежка. На которую брошено большое количество людей и никаких средств на это не жалко. Не самая глупая шутка за сегодняшний день, кстати. Ведь расследование о попытке убийства построено на отслеживании перелетов и переговоров, но нигде в кадре нет ампул с ядом. Ампулы с ядом вытекают из логики рассказа, но формально их нет. Поэтому да, Путин признает, что была непрерывная слежка.

Во-вторых… Вот во-вторых получилось гораздо хуже. Не для Навального – а для Путина. Он говорит, что Навальный, точнее блогер просто легализовал материалы спецслужб США. Если вы сразу не поняли смысла, то вспомним Жванецкого, который в такие моменты делал паузу и повторял… «легализовал материалы американских спецслужб». Путин этой фразой не к Навальному доверие подорвал, а к своим чекистам. Получается, что ЦРУ или кто-то еще, спокойно могут отследить все перемещения и переговоры даже самых секретных наших сотрудников на нашей собственной территории. Мы полностью в руках Вашингтона, и Вашингтон с помощью Навального нагло и демонстративно нам это показывает. И мы после этого должны чувствовать себя в безопасности и считать себя великой, суверенной державой?

А в третьих, Путин сказал, что если бы хотели отравить – отравили бы. То есть, все возможно – было бы желание!

Впрочем, все это, конечно, абсолютно второстепенные вещи. Потому что ответ не имеет значения. Имеет значение, к кому вы обращаетесь. Да, видео Навального посмотрели миллионы людей. Но эти миллионы плюс-минус и так всё понимали и про отравление, и про ФСБ, и про Путина – просто им сообщили подробности. А Путин разговаривает не с этим людьми, а с теми, для кого ютуб – это ролики про котиков и секреты зимней рыбалки, а источником информации и окном в мир остается телевизор. Этих людей – тоже миллионы, и они просто не станут смотреть все 50 минут ролика Навального. Им достаточно того, что сказал нынче Путин. Если коротко, то Навальный – иностранный агент и мы за ним постоянно следим. А пропаганда, которая теперь знает, что говорить, добавит, что в Томске Навальный просто выпил самогона и забыл закусить рафаэлкой. А поскольку он сидит на диете, то обострился панкреатит. Впрочем, нельзя исключать, что его все-таки отравили либо свои же, либо в немецкой клинике. Все. И этого достаточно.

Впрочем, не уверен, что пропаганда будет сильно эту тему развивать. Если чего-то нет в телевизоре, значит, этого не существует в природе. А вы можете дальше пересматривать эти видео и вздыхать, какой же всё это кошмар.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.