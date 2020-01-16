На Київщині викрито групу наркоторговців, серед яких є лікар (фото, відео)



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Зловмисники займалися збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів Фото: Нацполіція

Лікар незаконно виписував рецепти на препарати обмеженого вжитку для їх продажу наркозалежним

Співробітники управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області, викрили чотирьох зловмисників, які займалися збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів: метадон, соннат тощо.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що медпрацівник м. Біла Церква незаконно виписував рецепти на препарати обмеженого вжитку з метою подальшого їх отримання в аптечних установах. Далі зловмисники займалися їх продажем наркозалежним особам.

Поліцейські здійснили 4 оперативні закупівлі і провели 6 санкціонованих обшуків, де вилучили наркотичні засоби, банківські картки, за допомоги яких здійснювали фінансові операції, мобільні телефони та інші речові докази.

Двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) та за ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування слідчі ретельно вивчатимуть «лікарську допомогу» одного з підозрюваних.