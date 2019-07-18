СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні Левіна, який втік за кордон



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Владислав Мангер

Левін покинув Україну 19 серпня 2018 року і переховується від слідства, у зв'язку з чим оголошений в міжнародний розшук

Служба безпеки України підозрює найближчих родичів голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у фінансуванні проживання за кордоном кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляють Українськi Новини з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що СБУ веде розслідування проти голови Херсонської облради і помічника депутата облради Левіна (прізвиська «Москал-молодший» і «Кіллер») за підозрою в організації нападу на Гандзюк.

Левін покинув Україну 19 серпня 2018 року і переховується від слідства, у зв'язку з чим оголошений в міжнародний розшук.

«Разом з тим, отримана інформація про те, що для подальшого приховування підозрюваного за кордоном останньому на відповідні банківські рахунки здійснюються перерахування грошових коштів. Зазначені відомості можуть бути використані при встановленні місця знаходження підозрюваного», - сказано в матеріалах суду.

30 травня Департамент контррозвідки СБУ повідомив, що встановлено банківські установи, які використовуються для перерахування грошових коштів Левіну. Також встановлено коло осіб, з рахунків яких перераховуються кошти на банківські рахунки підозрюваного. Серед них, за даними СБУ, цивільна дружина, колишня дружина, син і дочка Мангера.

В липні суд дав доступ слідчим до інформації про банківські рахунки зазначених осіб.

СБУ має намір за допомогою цих даних перевірити зазначені обставини, зокрема факти здійснення грошових переказів на банківські рахунки Левіна та його дружини для встановлення місця їх проживання.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ надати інформацію про результати НСРД - негласних слідчих (розшукових) дій Владиславу Мангеру, фігуранту справи про вбивство херсонської активістки, в.о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерини Гандзюк.